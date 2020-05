F1, Lewis Hamilton: “Pronto a tornare in pista, ma senza fan non sarà la stessa cosa” (Di sabato 9 maggio 2020) Lewis Hamilton e tutti i piloti del Mondiale di F1 non vedono l’ora di mettere il casco e scendere in pista. Il britannico della Mercedes è però molto dispiaciuto dal fatto di correre senza una delle cose più belle dello sport: il pubblico in tribuna. Immaginate un GP d’Italia senza tutte le bandiere della Ferrari o un GP d’Inghilterra senza le persone assiepate sui prati di Silverstone. Per iniziare la stagione il 5 luglio, dal tracciato di Spielberg, pare che questo sia l’unico modo per correre e garantire la sicurezza di tutti. L’emergenza sanitaria sta obbligando tutti i circuiti a rinunciare ai tifosi che, si spera, in autunno potrebbero tornare sulle tribune. ” Ho un grande senso di vuoto, perché i fan sono davvero l’essenza delle corse”. Lewis Hamilton ha commentato in questo modo la situazione che i ... Leggi su oasport F1 - Lewis Hamilton : “Puoi sempre migliorare - devi essere in grado di adattarti”

Lewis Hamilton - F1 : “Mi manca correre ogni giorno di più - dovremo sfruttare questo momento per migliorare il mondo”

Marc Marquez e Lewis Hamilton - la cancellazione della stagione rallenterebbe la rincorsa ai record di Agostini e Schumacher (Di sabato 9 maggio 2020)e tutti i piloti del Mondiale di F1 non vedono l’ora di mettere il casco e scendere in. Il britannico della Mercedes è però molto dispiaciuto dal fatto di correreuna delle cose più belle dello sport: il pubblico in tribuna. Immaginate un GP d’Italiatutte le bandiere della Ferrari o un GP d’Inghilterrale persone assiepate sui prati di Silverstone. Per iniziare la stagione il 5 luglio, dal tracciato di Spielberg, pare che questo sia l’unico modo per correre e garantire la sicurezza di tutti. L’emergenza sanitaria sta obbligando tutti i circuiti a rinunciare ai tifosi che, si spera, in autunno potrebberosulle tribune. ” Ho un grande senso di vuoto, perché i fan sono davvero l’esdelle corse”.ha commentato in questo modo la situazione che i ...

OA_Sport : F1, Lewis Hamilton: “Pronto a tornare in pista, ma senza fan non sarà la stessa cosa” - 10Trequartista_ : RT @carlopastore: Stamattina ho letto la newsletter di @esterviola: 'Siate gentili, è la forma sublime di opportunismo. L’aggressivo farà s… - filippo898 : RT @filippo898: A Sepang in Malesia, Fernando Alonso vince il Gran Premio della Malesia davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton. https://t.… - filippo898 : RT @filippo898: Felipe Massa vince il Gran Premio del Bahrain edizione 2007 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. - carlopastore : Stamattina ho letto la newsletter di @esterviola: 'Siate gentili, è la forma sublime di opportunismo. L’aggressivo… -