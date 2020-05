Cinema, i David di Donatello 2020 parlano napoletano: premi a Golino, Braucci e Santella (Di sabato 9 maggio 2020) Napoli ancora una volta sul tetto del Cinema italiano. L’edizione 2020 dei David di Donatello si è conclusa con il successo di tanti protagonisti di origine partenopea. Una di questi è Valeria Golino che ha vinto la statuetta di miglior attrice non protagonista per il film “5 è il numero perfetto”, una storia noir che ha al centro proprio Napoli. I giovani del Rione Traiano, protagonisti di “Selfie”, hanno permesso invece ad Agostino Ferrente di ottenere il premio per il miglior documentario. Maurizio Braucci con “Martin Eden” ha conquistato la giuria che lo ha scelto per la migliore sceneggiatura non originale. E anche nella vittoria de “Il Traditore”, miglior film, c’è la firma di una napoletana. E’ di Valia Santella. premiata insieme a Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi e Francesco ... Leggi su ildenaro David Di Donatello 2020 - una mesta serata televisiva soporifera in un momento complicato per il cinema

Cinema : pentito Mutolo - ‘Lo Cascio bravissimo nel ruolo di Contorno - meritato il David’ (2)

Cinema : pentito Mutolo - ‘Lo Cascio bravissimo nel ruolo di Contorno - meritato il David’ (Di sabato 9 maggio 2020) Napoli ancora una volta sul tetto delitaliano. L’edizionedeidisi è conclusa con il successo di tanti protagonisti di origine partenopea. Una di questi è Valeriache ha vinto la statuetta di miglior attrice non protagonista per il film “5 è il numero perfetto”, una storia noir che ha al centro proprio Napoli. I giovani del Rione Traiano, protagonisti di “Selfie”, hanno permesso invece ad Agostino Ferrente di ottenere ilo per il miglior documentario. Mauriziocon “Martin Eden” ha conquistato la giuria che lo ha scelto per la migliore sceneggiatura non originale. E anche nella vittoria de “Il Traditore”, miglior film, c’è la firma di una napoletana. E’ di Valiaata insieme a Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi e Francesco ...

Agenzia_Ansa : #david2020 Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca premiati come migliori attori protagonisti alla 58ma edizione del… - Agenzia_Ansa : #david2020 Luigi Lo Cascio e Valeria Golino vincono il David di Donatello come migliori attori non protagonisti. Il… - Agenzia_Ansa : #cinema un flashmob con le luci accese in occasione della serata dei #david2020 David di Donatello… - Giulia08753372 : RT @dadoStaark: #daviddidonatello #david2020 Guardo i David perché mi piace il cinema italiano Il cinema italiano: - disinnescare_ : RT @dadoStaark: #daviddidonatello #david2020 Guardo i David perché mi piace il cinema italiano Il cinema italiano: -