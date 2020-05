**Battisti: Salvini, ‘resti in carcere fino alla fine dei suoi giorni’** (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “L’assassino Cesare Battisti, condannato all’ergastolo per quattro omicidi, chiede di uscire dal carcere perché ‘teme il virus’. Quando ha ucciso non aveva paura però, e non chiese alle sue vittime se avevano paura… Stia in carcere, al sicuro, fino alla fine dei suoi giorni”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la richiesta di scarcerazione avanzata da Cesare Battisti. L'articolo **Battisti: Salvini, ‘resti in carcere fino alla fine dei suoi giorni’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “L’assassino Cesare Battisti, condannato all’ergastolo per quattro omicidi, chiede di uscire dalperché ‘teme il virus’. Quando ha ucciso non aveva paura però, e non chiese alle sue vittime se avevano paura… Stia in, al sicuro,deigiorni”. Lo dice il segretario della Lega Matteo, commentando la richiesta di scarcerazione avanzata da Cesare Battisti. L'articolo, ‘resti indeigiorni’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **Battisti: Salvini, 'resti in carcere fino alla fine dei suoi giorni'**... - Noovyis : (Cesare Battisti chiede la scarcerazione per timore del coronavirus, Matteo Salvini: 'Quando ha ucciso però non ave… - GabrieleDeFazi4 : @stesim99 @ConcySara @LegaSalvini Io avrei voluto vedere i rappresentanti delle istituzioni di allora, Conte e Salv… - BzBroono : @mariannaaprile Un Governo che annuncia operazioni di Polizia parlando in prima plurale. Per quelli che pensavano c… - darioirad_c : @Adnkronos Per chi si fosse dimenticato, questo è Bonafede che mostra il giubottino imbottito di evidente complesso… -

Ultime Notizie dalla rete : **Battisti Salvini **Battisti: Salvini, 'resti in carcere fino alla fine dei suoi giorni'** Il Sannio Quotidiano Cesare Battisti chiede la scarcerazione per timore del coronavirus, Matteo Salvini: "Quando ha ucciso però non aveva paura..."

Matteo Salvini è furibondo per la richiesta degli avvocati di Cesare Battisti che hanno presentato un'istanza per la sua scarcerazione che sarebbe giustificata dal rischio coronavirus: “L’assassino Ba ...

Jesolo, esplode la rabbia. Commercianti in strada. «Fateci riaprire i negozi»

Identificati i partecipanti, le forze dell’ordine ora cercano il promotore dell’iniziativa Bufera su un consigliere comunale che ha pubblicizzato la manifestazione JESOLO. E' iniziata da Jesolo la pro ...

Matteo Salvini è furibondo per la richiesta degli avvocati di Cesare Battisti che hanno presentato un'istanza per la sua scarcerazione che sarebbe giustificata dal rischio coronavirus: “L’assassino Ba ...Identificati i partecipanti, le forze dell’ordine ora cercano il promotore dell’iniziativa Bufera su un consigliere comunale che ha pubblicizzato la manifestazione JESOLO. E' iniziata da Jesolo la pro ...