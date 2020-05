Aldo Moro, il messaggio di Sergio Mattarella: “Sua morte è ferita insanabile. Il terrorismo sconfitto anche grazie all’unità degli italiani” (Di sabato 9 maggio 2020) “Il 9 maggio è il giorno in cui Aldo Moro venne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all’apice dell’aggressione allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto resterà una ferita insanabile nella nostra storia democratica. Respinta la minaccia terroristica, oggi ancor più sentiamo il dovere di liberare Moro e ogni altra vittima da un ricordo esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio per la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che cade nel giorno dell’anniversario del ritrovamento del corpo senza vita dello statista della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, 42 anni fa. “Nel riscoprire il pensiero, l’azione, gli insegnamenti di Moro e di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano Aldo Moro - 42 anni dopo fa effetto leggere di una querela. E la verità è ancora lontana

Juventus - clamoroso retroscena : “lite nello spogliatoio - scontro tra Cristiano Ronaldo e un compagno”

Anniversario dell’assassinio di Aldo Moro - il ricordo di Vittorio Fucci (Di sabato 9 maggio 2020) “Il 9 maggio è il giorno in cuivenne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all’apice dell’aggressione allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cuivenne sottoposto resterà unanella nostra storia democratica. Respinta la minaccia terroristica, oggi ancor più sentiamo il dovere di liberaree ogni altra vittima da un ricordo esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini”. Così il presidente della Repubblicanel suoper la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che cade nel giorno dell’anniversario del ritrovamento del corpo senza vita dello statista della Democrazia Cristiana,, 42 anni fa. “Nel riscoprire il pensiero, l’azione, gli insegnamenti die di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo ...

caritas_milano : 'La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi' Aldo Moro #9maggio 1978 Ricordando il sacrificio… - guerini_lorenzo : “La verà libertà si vive faticosamente tra continue insidie”. Dopo 42 anni il ricordo della tragica morte di Aldo… - demagistris : 9 maggio 1978:era la notte buia dello Stato italiano.Aldo Moro non solo brigate rosse,Peppino Impastato non solo… - TerraDiPalma : RT @InchiostroSimp: «Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere corag… - LavoroLazio_com : Regione Lazio, Leodori: 'I principi di Aldo Moro sempre attuali' 'Uniti nel ricordo di tutte le vittime d... -