von der Leyen, da UE risposta economica più imponente al mondo (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – “Finora l’Unione Europea ha mobilitato più di tremila miliardi di euro per sostenere le persone, le aziende e l’economia nei nostri Stati membri. È la risposta economica più imponente al mondo”. A rivendicarlo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervistata dai media vaticani in occasione dell‘Europa Day. “L’Unione Europea – prosegue – aiuterà le persone a mantenere l’impiego sostenendo il lavoro a orario ridotto. Stiamo mettendoa disposizione cento miliardi di euro per questo modello, simile alla cassa integrazione. Ora dobbiamo concordare un piano direcupero, costruito su un bilancio europeo solido, che permetta alle nostre economie di riprendersi. Sono certa che tutti iGoverni dell’Unione Europea comprendono l’entità della sfida e ... Leggi su quifinanza Mes - Ue : nessun controllo - «conti Italia sostenibili». Recovery Fund - Conte sente von der Leyen

Coronavirus : telefonata Conte-Von der Leyen su Recovery Fund

