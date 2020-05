UGL Sanita’: “Bene giornata dei camici bianchi, ma servono fatti concreti” (Di venerdì 8 maggio 2020) Gli operatori della sanità impegnati nella lotta al Covid-19 continuano a ricevere il ringraziamento da parte di cittadini e istituzioni. Non ultime la dichiarazione del Presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha annunciato la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi politici di un suo disegno di legge per l’istituzione della giornata dei camici bianchi. “E’ finalmente un segnale nobile di unità delle forze politiche – dice il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano – di fronte a questi eroi, ma rimane un gesto simbolico. Vorremmo invece che i lavoratori, impegnati senza sosta nella guerra al Coronavirus, venissero gratificati da gesti concreti. Per questo da tempo, tra le altre cose, ci siamo fatti promotori della richiesta di detassazione al 10% per tutti gli emolumenti del 2020 in favore degli operatori ... Leggi su romadailynews UGL Sanita’ : “Bene maggiori risorse per SSN in DL maggio - ma che siano investite per personale in prima linea” (Di venerdì 8 maggio 2020) Gli operatori della sanità impegnati nella lotta al Covid-19 continuano a ricevere il ringraziamento da parte di cittadini e istituzioni. Non ultime la dichiarazione del Presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha annunciato la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi politici di un suo disegno di legge per l’istituzione delladei. “E’ finalmente un segnale nobile di unità delle forze politiche – dice il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano – di fronte a questi eroi, ma rimane un gesto simbolico. Vorremmo invece che i lavoratori, impegnati senza sosta nella guerra al Coronavirus, venissero gratificati da gesti concreti. Per questo da tempo, tra le altre cose, ci siamopromotori della richiesta di detassazione al 10% per tutti gli emolumenti del 2020 in favore degli operatori ...

GiornaleLORA : Roma. Gli operatori della sanità impegnati nella lotta al Covid-19 continuano a ricevere il ringraziamento da parte… - GiornaleLORA : Istituita la giornata dei camici bianchi. UGL sanità: “segnale nobile ma per gli eroi dell’emergenza servono fatti … - MetaSociale : @Ugl_sanita si mobilita per difendere 200 posti di lavoro a rischio - UGLConf : Roma, S.Raffaele Rocca di Papa, @glucagiuliano e Franceschini @Ugl_sanita : 'No licenziamenti ma tavolo di confron… - Ugl_sanita : Roma - UGL Sanità su S.Raffaele Rocca di Papa: No licenziamenti ma tavolo di confronto -

Ultime Notizie dalla rete : UGL Sanita’