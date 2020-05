Ufficiale, l’IFAB dà il via libera alle 5 sostituzioni (Di venerdì 8 maggio 2020) L’International Football Association Board (Ifab) ha dato l’ok al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque. La proposta era stata avanzata dalla Fifa per far fronte al dispendio fisico imposto dalla ‘maratona’ di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati. E’ stata modificata temporaneamente la Legge 3. Per evitare … L'articolo Ufficiale, l’IFAB dà il via libera alle 5 sostituzioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza UFFICIALE – L’IFAB - cambia le regole nel calcio : 5 sostituzioni a partita (Di venerdì 8 maggio 2020) L’International Football Association Board (Ifab) ha dato l’ok al cambiamento temporaneo della regola sulle, portandole a cinque. La proposta era stata avanzata dalla Fifa per far fronte al dispendio fisico imposto dalla ‘maratona’ di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati. E’ stata modificata temporaneamente la Legge 3. Per evitare … L'articolo, l’IFAB dà il viaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

spaziocalcio : UFFICIALE: l'#IFAB permette un aumento delle sostituzioni nel calcio - BiasiPippo : RT @TheoCells: ?? Ufficiale, approvate le 5 sostituzioni a partita a livello mondiale, solamente per terminare la stagione in corso. Dalla p… - andrea_lapillo : RT @TheoCells: ?? Ufficiale, approvate le 5 sostituzioni a partita a livello mondiale, solamente per terminare la stagione in corso. Dalla p… - TheoCells : ?? Ufficiale, approvate le 5 sostituzioni a partita a livello mondiale, solamente per terminare la stagione in corso… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’IFAB