UE | Michel | unire forze e spegnere rancori per vincere sfida

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – “Serve una rotta concreta, è il senso del piano di rilancio che stiamo mettendo in opera. Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall ma perché non chiamarlo piano De Gasperi? Lancio qui la proposta”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio europeo Charles, parlando alla conferenza The State of the Union. “Lo svilupperemo con tutte le istituzioni europee e i 27 stati membri – ha sottolineato – ma anche l’insieme dei cittadini che deve essere mobilitato e partecipare”. “Come Alcide De Gasperi e i padri fondatori avevano tratto la loro forza trasformatrice dalle prove della guerra, esprimo il desiderio e il mio impegno che la nostra generazione saprà lavorare per la realizzazione di un’Europa che manterrà tutto il meglio che ha raggiunto”, ha aggiunto. Citando parole ...