Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a maggio 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a maggio 2020 Come ogni mese rinnoviamo l'abituale appuntamento con le migliori offerte mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone. Cosa ci propongono le compagnie telefoniche nel mese di maggio 2020? Andiamo a scoprire tutti i pacchetti a disposizione dei vecchi e nuovi clienti, tra offerte Giga, minuti e messaggi.Segui Termometro Politico su Google News offerte mobile Tim maggio 2020 Tim continua anche questo mese con la sua interessante gamma di offerte riservata al 5G. Ecco i tre pacchetti disponibili. Tim Advance 4.5G: 40 Giga veloci fino a 700 Mbps (illimitati se si ha Tim a casa), minuti e sms illimitati, roaming Ue incluso, smartphone con sconti da 10 euro al mese. Prezzo: 19,99 euro mensili.Tim Advance 5G: 50 Giga veloci fino a 2 Gbps (illimitati se si ha Tim a casa), minuti e sms illimitati, roaming Ue ...

Ecco le novità della settimana WinDay - fra nuovi sconti e concorso a premi

