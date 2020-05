Roma | calci e pugni in testa e sull’addome alla compagna incinta | arrestato 29enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 maggio 2020) E’ accaduto ieri sera intorno alle 21.00 in via Borgotrecase. La vittima ha telefonato al 112 N.U.E., denunciando l’aggressione da parte del compagno che, malgrado lo stato di gravidanza, l’aveva aggredita picchiandola. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Spinaceto e del Reparto Volanti sono arrivati nell’appartamento della donna, hanno constatato la presenza di alcune persone, tutte straniere, che hanno raccontato di non aver assistito ad alcuna lite e di non aver udito nulla di anomalo durante la permanenza in casa. Poco dopo però, la vittima, è uscita dal bagno, dove si era rifugiata. In lacrime, con evidenti ecchimosi in volto, ha raccontato di essere stata vittima dell’ennesimo episodio di violenza da parte del convivente, abituale assuntore di stupefacenti e di alcol, il quale, poco prima, l’aveva ...