PS5 sarà svelata nella prima metà di giugno secondo Jason Schreier (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre dopo l'Inside Xbox tutti gli occhi sono puntati su Xbox Series X e sui vari giochi visti allo show di Microsoft, ecco che il noto giornalista Jason Schreier condivide la sua idea riguardo l'attesissimo reveal di PS5.Sony non ha ancora svelato completamente la sua console next-gen come saprete, e da tempo in rete circolano varie indiscrezioni sull'evento reveal.Il noto giornalista, in precedenza parlò già di un reveal imminente e, ora, in un nuovo podcast ha affermato che PS5 sarà svelata nella prima metà di giugno.Leggi altro... Leggi su eurogamer Il nuovo Silent Hill arriverà su PS5 e sarà sviluppato da Sony Japan Studio?

Forma di PS5 ispirata al pad DualSense : sarà questo il design della console next-gen?

Observer : System Redux sarà disponibile su PS5 ed Xbox Series X (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre dopo l'Inside Xbox tutti gli occhi sono puntati su Xbox Series X e sui vari giochi visti allo show di Microsoft, ecco che il noto giornalistacondivide la sua idea riguardo l'attesissimo reveal di PS5.Sony non ha ancora svelato completamente la sua console next-gen come saprete, e da tempo in rete circolano varie indiscrezioni sull'evento reveal.Il noto giornalista, in precedenza parlò già di un reveal imminente e, ora, in un nuovo podcast ha affermato che PS5 saràmetà di.Leggi altro...

Francesco07_ : @AshrafAIsmail SI MA DIMMI CHE DARAI IL MASSIMO PURE SU PS5. È se sarà migliore Ps5 ti impegherai per essa. Noi… - TheGamesMachine : Altro pezzo grosso uscito dalla live di #Microsoft come titolo per #XboxSeriesX. Anche #YakuzaLikeaDragon sarà un g… - brema82 : E poi Yakuza 7, che con il definitivo salto al formato multipiattaforma spero riesca a far breccia in tanti cuori n… - infoitscienza : PS5 Tempest Engine: l’audio 3D sarà di grande aiuto per la CPU -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 sarà “Ma che vuoi?”, il gesto italiano diventa una emoji Tom's Hardware Italia