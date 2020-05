Milano | troppi infetti in giro Anche per colpa degli esperti

repubblica : Galli: “Milano è una bomba troppi infetti già usciti di casa” - repubblica : Oggi su Rep: ?? Galli: “Milano è una bomba troppi infetti già usciti di casa” [di MICHELE BOCCI] - SkyTG24 : Coronavirus, Galli: “#Milano è una bomba, troppi contagiati in giro” - FlaviaErmetes : Milano è una bomba, troppi contagiati in giro, dice il primario del Sacco - coIonirritabile : MA CHIUDERLA SENZA PIETÁ E INTANTO NOI CHE RISPETTIAMO LE REGOLE E ZERO CONTAGI RIPRENDIAMO A VIVERE? -

Milano troppi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milano troppi