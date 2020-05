Michelle Hunziker e Giovanna Botteri, parla Lorella Cuccarini (Di venerdì 8 maggio 2020) Lorella Cuccarini interviene sul caso Botteri-Hunziker, dopo le polemiche sollevate dal servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista Rai. La conduttrice di La Vita in Diretta ha deciso di prendere posizione in seguito agli insulti ricevuti da Michelle, accusata ingiustamente di aver preso in giro Giovanna Botteri. La parola fine è arrivata dopo un appello della Hunziker su Instagram e un videomessaggio della giornalista, che ha chiarito la situazione. “Sono felice che oggi due donne intelligenti e che stimo abbiano messo la parola ‘fine’ ad una polemica ingigantita ad arte da altri – ha scritto Lorella sul suo profilo -. Ha ragione Michelle quando dice che dobbiamo combattere tutti insieme l’odio sui social, ancora di più se contro le donne”. “No alla violenza verbale, agli insulti, al tifo da stadio, alla mancanza di rispetto ... Leggi su dilei Lorella Cuccarini commenta il caso di Giovanna Botteri e Michelle Hunziker e poi lancia una frecciatina

Lorella Cuccarini difende Michelle Hunziker dalle accuse : il web si divide

