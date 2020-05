Meloni: “Appello dialogante di Di Maio? Dal blog ci insultano ed il M5S aizza il clima ogni giorno” (Di venerdì 8 maggio 2020) Rilanciata dalle agenzie di stampa, l’intervista che oggi il ministro degli Esteri ha rilasciato, come era prevedibile che fosse, non ha certo fatto piacere all’opposizione – puntualmente ‘snobbata’ dall’esecutivo in questi due mesi di emergenza coronavirus – e, in particolare, a Giorgia Meloni la quale, contattata in merito dai media ha replicato: “Di Maio rivolge ai partiti un appello in cui chiede di mettere da parte le polemiche e lavorare insieme? Aspetto la risposta del suo, di partito. Il gioco di fingersi dialogante – ha aggiunto la leader di Fdi – mentre il suo movimento aizza il clima ogni giorno, è irresponsabile quanto evidente“. Meloni: “Dal blog 5stelle soltanto insulti e polemiche” “Evidentemente – ha quindi fatto notare la Meloni – il ministro degli Esteri non legge da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 maggio 2020) Rilanciata dalle agenzie di stampa, l’intervista che oggi il ministro degli Esteri ha rilasciato, come era prevedibile che fosse, non ha certo fatto piacere all’opposizione – puntualmente ‘snobbata’ dall’esecutivo in questi due mesi di emergenza coronavirus – e, in particolare, a Giorgiala quale, contattata in merito dai media ha replicato: “Dirivolge ai partiti un appello in cui chiede di mettere da parte le polemiche e lavorare insieme? Aspetto la risposta del suo, di partito. Il gioco di fingersi– ha aggiunto la leader di Fdi – mentre il suo movimentoilogni giorno, è irresponsabile quanto evidente“.: “Dal5stelle soltanto insulti e polemiche” “Evidentemente – ha quindi fatto notare la– il ministro degli Esteri non legge da ...

