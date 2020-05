L’iniziativa della parrocchia: mascherine in tnt ai fedeli con lo stemma dei Santi protettori (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRicigliano (Sa) – Arriva da Ricigliano, nel cuore della Valle del Platano, la singolare iniziativa anti-contagio da coronavirus dove il parroco della cittadina ha fatto realizzare centinaia di mascherine con l’effigie della Madonna Incoronata e di San Cristoforo, i Santi protettori del territorio. mascherine che don Vincenzo Ruggiero, sacerdote salernitano e rettore della parrocchia riciglianese, donerà a partire da oggi pomeriggio, ad ogni famiglia riciglianese. “L’idea-spiega il parroco-nasce dal fatto che la Chiesa è una madre che ha a cuore non solo la salute dei spirituale dei suoi fedeli, ma anche quella fisica dell’uomo. I Santi protettori della città-continua-come “custodi della nostra bocca” affinché -spiega-in questo periodo di pandemia, la paura non prenda mai il sopravvento sulla ... Leggi su anteprima24 Catanzaro - il sindaco festeggia in strada l’inizio della fase 2 con torta e spumante : polemiche per l’iniziativa

