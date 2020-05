(Di venerdì 8 maggio 2020)operato un mese fa sta perre a pieno ritmo. Iloggi si è allenato Laha ripreso adnella giornata di ieri. Allenamenti individuali, come per tutti i club di Serie A, ma Simone Inzaghi quest’oggi ha potuto constatare il recupero di. Stando a quanto riferito daNews24.com, ilbrasiliano èto a correre e toccare il pallone, la sua riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio procede a gonfie vele e in vistapossibile ripresa dovrebbe essere al 100%. Leggi su Calcionews24.com

zazoomnews : Infortunio Lucas Leiva: il centrocampista della Lazio torna ad allenarsi - #Infortunio #Lucas #Leiva: -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Lucas

Calcio News 24

Lucas Leiva operato un mese fa sta per tornare a pieno ritmo. Il centrocampista della Lazio oggi si è allenato La Lazio ha ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri. Allenamenti individuali, come pe ...Torna ad allenarsi Lucas Leiva: smaltito l’infortunio al ginocchio, il centrocampista della Lazio punta a tornare in piena forma, in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A. Ecco di se ...