Il prof Ascierto rivela: “Testerò il vaccino anche su di me” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra ottobre e novembre cominceremo la sperimentazione del vaccino anti-Coronavirus a Napoli che, però, non sarà pronto prima di giugno 2021. Il virus è ancora tra noi, circola ancora. Non c’è nessuna normalità”. Ai microfoni di “Open” è intervenuto Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto tumori Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma. Ci vorrà ancora del tempo ma al Pascale di Napoli è tutto pronto per avviare la sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid-19: “Al momento quello dell’azienda farmaceutica italiana Takis ha dato buoni risultati (funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano, ndr) ma, prima di ... Leggi su anteprima24 VIDEO - Prof. Ascierto ringrazia il Napoli per l'uovo di Pasqua : "Gesto apprezzato da tutti"

Prof. Ascierto avvisa : "Senza vaccino la vita non tornerà alla normalità. Mia sperimentazione serve a curare..."

Prof. Ascierto avverte : "Fine epidemia ancora lontana - dobbiamo resistere altrimenti si allontanerà!" (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra ottobre e novembre cominceremo la sperimentazione delanti-Coronavirus a Napoli che, però, non sarà pronto prima di giugno 2021. Il virus è ancora tra noi, circola ancora. Non c’è nessuna normalità”. Ai microfoni di “Open” è intervenuto Paolo, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto tumori Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma. Ci vorrà ancora del tempo ma al Pascale di Napoli è tutto pronto per avviare la sperimentazione delitaliano contro il Covid-19: “Al momento quello dell’azienda farmaceutica italiana Takis ha dato buoni risultati (funzionano gli anticorpi generati nei topi dalitaliano, ndr) ma, prima di ...

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Prof. Ascierto: 'Il vaccino lo testerò anche su di me, non sarà pronto prima di giugno 2021, il virus… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il Prof. Ascierto: 'Il vaccino lo testerò anche su di me, non sarà pronto prima di giugno 2021, il virus… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Prof. Ascierto: 'Il vaccino lo testerò anche su di me, non sarà pronto prima di giugno 2021, il virus… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Prof. Ascierto: 'Il vaccino lo testerò anche su di me, non sarà pronto prima di giugno 2021, il virus… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il Prof. Ascierto: 'Il vaccino lo testerò anche su di me, non sarà pronto prima di giugno 2021, il virus… -