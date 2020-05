ilpost : Il piano di riapertura dell’Australia - umbertofranzoni : @Maylee47072649 @fanpage Parlare del piano delle riapertura é una cosa ... aprire violando il dpcm é un'altra . - scuolainforma : Riapertura scuole, piano Azzolina: ingressi scaglionati e percorsi differenziati nei corridoi - rbrtgrdn : S'avvicina la riapertura dei ristoranti dopo il lockdown: alcuni proprietari hanno deciso di chiudere, mentre altri… - giannigosta : Richiesta interventi programmati riapertura scuole e piano adeguamento edifici scolastici alla normativa vigente -

Ultime Notizie dalla rete : piano riapertura

Il Messaggero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Apertura in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. Nel giorno in cui il Consiglio Ue dovra' definire una volta per tutte le misure del maxi piano anti ...Le concessionarie di Citroen hanno riaperto i battenti a partire dal 4 maggio utilizzando dei rigidi protocolli di sicurezza per tutelare la salute dei dipendenti e dei visitatori. La visita in conces ...