ESCLUSIVA FA – Il giovanissimo Enzo Romano | “Il virus non fermerà il mio sogno!”

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA giovanissimo

Tutto Juve

Quando gli chiediamo se ora svolge il mestiere di giornalista, l'ex calciatore Vitali Kutuzov ci tiene a precisare che non lo ha mai fatto: "Mi trovavo all'Olimpico in qualità di ambasciatore per l'Eu ..."Francamente il passato insegna che non è mai giusto decidere con le carte, il gioco del calcio prevede la competizione e non è piacevole assegnare scudetti e promozioni a tavolino. A cospetto di una ...