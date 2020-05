ENEA e Fratello Sole contro la povertà energetica (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus: proposta di ENEA e Fratello Sole a supporto del Terzo Settore contro la povertà energetica. Chiesta estensione dell’accesso agli incentivi Inserire fra le misure post-emergenza COVID-19 interventi a sostegno dei soggetti più fragili e, in particolare, contro la povertà energetica, per ridurre i consumi, la spesa per le bollette e migliorare la qualità abitativa.… L'articolo ENEA e Fratello Sole contro la povertà energetica Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Coronavirus : proposta ENEA-Fratello Sole a supporto del Terzo Settore contro la povertà energetica

