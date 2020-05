De Luca punge Salvini | L' amico sovranista con occhiali color pannolino di bimbo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Non nomina Matteo, ma chiama in causa “l’” il governatore della Campania, Vincenzo De, “quello che va in giro per farsi guardare glinuovi il cuie èdi”.Lo fa per ricordare il programmi di aiuti che la Regione Campania ha messo in campo per gli affitti. “La Campania ha varato un programma di aiuti - spiega in diretta Facebook - due bandi per quasi 70 milioni di euro, lo dico per il nostroche come sempre conosce poco della Campania”