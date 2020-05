Coronavirus: studio Unipa, nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - Le ultime evidenze sulle infezioni da Coronavirus Covid-19 indicano che l'infezione coinvolge vari organi e si associa a un grave stato infiammatorio, con produzione di sostanze chiamate citochine. Massimiliano Oliveri, ordinario di neuroscienze cognitive dell'Università degli Studi di Palermo, in una lettera dal titolo 'Neuronal strategies to mitigate Covid19 - associated cytokine storm?', pubblicata sulla rivista Science, propone un nuovo approccio alla terapia di questa patologia basato sulle interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario. In particolare, Oliveri osserva che una parte del sistema nervoso, il nervo vago, modula la risposta infiammatoria, riducendo la produzione di citochine. L'idea è, dunque, quella di applicare una stimolazione non invasiva del nervo vago nei pazienti colpiti da infezione da Coronavirus. "Questa ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : studio Unipa - nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze

Coronavirus : studio Unipa - nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze

Coronavirus - lo studio del San Raffaele : “L’anti artrite anakinra efficace su pazienti gravi per Covid. Dati preliminari ma cauto ottimismo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - Le ultime evidenze sulle infezioni daCovid-19 indicano che l'infezione coinvolge vari organi e si associa a un grave stato infiammatorio, con produzione di sostanze chiamate citochine. Massimiliano Oliveri, ordinario dicognitive dell'Università degli Studi di Palermo, in una lettera dal titolo 'Neuronals to mitigate Covid19 - associated cytokine storm?', pubblicata sulla rivista Science, propone un nuovo approccio alla terapia di questa patologia basato sulle interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario. In particolare, Oliveri osserva che una parte del sistema nervoso, il nervo vago, modula la risposta infiammatoria, riducendo la produzione di citochine. L'idea è, dunque, quella di applicare una stimolazione non invasiva del nervo vago nei pazienti colpiti da infezione da. "Questa ...

sole24ore : Coronavirus, ospedale francese: primi casi a novembre. Atleta italiano di scherma: ci siamo ammalati in ottobre a W… - fattoquotidiano : Coronavirus, lo studio dell’ospedale di Bergamo: “Pazienti morti per trombosi” - Agenzia_Dire : #Coronavirus, lo studio della fondazione @GIMBE: “Più #tamponi, meno morti. Ma le #Regioni fanno ostruzione” - TheQ_continuum : Studio sulla presenza endemica di Coronavirus nei pipistrelli australiani ed anticorpi. Nessuna evidenza fino al 20… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, lo studio del San Raffaele: “L’anti artrite anakinra efficace su pazienti gravi per Covid. Dati prelimina… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus. Studio UK: virus già diffuso nel mondo a fine 2019 Quotidiano Sanità La mascherina regalata dalla Regione Piemonte non nasconda il volto di una Sanità senza bussola

GUIDO CHIESA - L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, è sotto pressione per come ha affrontato l’emergenza Covid-19 ne ...

Sim agli studenti per seguire le lezioni

OTTANA. Attivazione del servizio internet necessario per garantire la didattica a distanza agli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e che non hanno un’adeguata connessione internet: questo i ...

GUIDO CHIESA - L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, è sotto pressione per come ha affrontato l’emergenza Covid-19 ne ...OTTANA. Attivazione del servizio internet necessario per garantire la didattica a distanza agli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e che non hanno un’adeguata connessione internet: questo i ...