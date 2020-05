Coronavirus | nel Lazio 52 nuovi positivi di cui 31 a Roma Casi azzerati a Rieti | Viterbo

virginiaraggi : #coronavirus Vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il vaccino per la Sars del 2003 non è mai stato portato a termine. Eppure ci avrebbe c… - agorarai : Un test rapido salivare in grado di rilevare in pochi minuti la presenza del Coronavirus. Risultato di un lavoro de… - PrincipiFranco : RT @CesareSacchetti: A Milano, i carabinieri girano già con il casco per la temperatura corporea. Chi ha più di 37,5 gradi, sarà fermato. È… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: 17 detenuti positivi nel carcere di #Marassi a #Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Onu: "La pandemia scatena uno tsunami di odio e xenofobia" la Repubblica COVID-19, ecco come la Corea del Sud l'ha domato

SEOUL (ASKANEWS) - E' riuscita a mettere sotto controllo il COVID-19 senza applicare un vero e proprio lockdown, senza chiudere del tutto le frontiere, limitando al minimo i divieti ai propri cittadin ...

Nesci (FdI): «Bene il via libera alla pesca sportiva nella fase 2»

nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e di tutte le altre norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid19, con non più di 2 persone per imbarcazione. Un ...

SEOUL (ASKANEWS) - E' riuscita a mettere sotto controllo il COVID-19 senza applicare un vero e proprio lockdown, senza chiudere del tutto le frontiere, limitando al minimo i divieti ai propri cittadin ...nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e di tutte le altre norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid19, con non più di 2 persone per imbarcazione. Un ...