Coronavirus e fase 2 | ripartire è possibile | l’esempio virtuoso di un resort a 1500 metri

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020)nella2 dell’emergenza, in sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura: tra i tanti commerciati sono svariati gli esempi virtuosi di chi non desidera farsi abbattere dalla paura e dallo sconforto, in un momento storico in un resistere eè fondamentale. Il vigilius mountaindi Lana, a due passi da Merano, ha deciso die nel pieno rispetto delle normative relative all’emergenzariapre le sue porte e la cucina di Filippo Zoncato nella cornice incantata del suo: un’isola sulla montagna asopra il livello del mare. Una struttura alberghiera che per ampi spazi e posizione isolata è ideale per una vacanza con tutti i comfort ma anche in totale sicurezza. Questo è il vigilius mountain: niente auto, niente via e vai di ...