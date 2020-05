Coronavirus e Fase 2 | l’infettivologo Massimo Galli | “Milano è una bomba | troppi

(Di venerdì 8 maggio 2020) “E’ un dato di fatto: con la riapertura possono presentarsi problemi e c’è il rischio di richiudere“: lo afferma, in un’intervista a Repubblica, primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. La situazione di Milano “è un po’ una, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia, abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione. E’ evidente che sono necessari maggiori controlli. Mi chiedo perché da noi ci sia stato un atteggiamento quasi forcaiolo nei confronti dell’uso dei test rapido, il ‘pungidito’, che poteva comunque essere utile“. “Che con la riapertura si possano presentare dei problemi è un dato di fatto“, la Lombardia “rischia di richiudere ma anche certe zone ...

lorepregliasco : Viste le nostre città in questa fase 2, e vista l'inesistenza di piani nazionali su test, tracciamento e isolamento… - SkyTG24 : Coronavirus, fase 2 a Milano: i Navigli tornano a riempirsi. FOTO - SkyTG24 : Coronavirus e fase 2, Gimbe: “È giungla di tamponi. Sono troppo pochi” - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Fase 2: il Consiglio provinciale di Bolzano approva la legge. Domani aprono i negozi. Lunedì parrucchieri, ristoranti e m… - peppe844 : #Navigli C'ERA UNA VOLTA UN PICCOLO NAVIGLIO! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase

Sky Sport

La domanda è balzata soprattutto in considerazione dei vari diktat #iorestoacasa e #stayhome lanciati in tutto il mondo per frenare la pandemia del coronavirus ... è sceso ulteriormente in fase di ...Incontro Figc-Cts, ora il protocollo sanitario passa nelle mani del Ministro della Salute Il Ministro Spadafora sull'incontro: "Spero risolte problematiche sugli allenamenti" Lega Pro vota per la sosp ...