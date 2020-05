Coronavirus, bonus vacanze per le famiglie in difficoltà: un incentivo da spendere in strutture alberghiere entro il 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus, bonus vacanze per le famiglie In Italia il turismo genera da solo il 13 per cento del Pil, ma durante l’epidemia di Coronavirus è stato uno dei settori più colpiti, e lo sarà ancor più proprio durante la stagione estiva, ormai alle porte, da cui i cittadini stranieri saranno praticamente esclusi: per questo sarà saranno necessari “bonus vacanze” per le famiglie in difficoltà. Come riporta il Corriere della Sera, considerando che nel 2018 avevamo registrato nelle strutture ufficiali (alberghiere ed extralberghiere) 429 milioni di presenze, il rischio è che quest’anno manchino all’appello 200 milioni di turisti. Una situazione che va “ben oltre lo stato d’emergenza”, come dichiarato dal ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini nel corso dell’informativa ... Leggi su tpi Coronavirus - Decreto Maggio - quando arriva - primo e secondo decreto : Cig - bonus - turismo - aiuti imprese e reddito emergenza

Coronavirus - dalla Regione un bonus di 250 euro per gli studenti universitari della Campania

