Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno un annuncio: “Vi stupirà” (Di venerdì 8 maggio 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, annuncio sui social: “Vi stupirà” Nonostante questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus in Italia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non hanno voluto far perdere le loro tracce, continuando a pubblicare foto e video su instagram praticamente ogni giorno. E giusto in queste ultime ore Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto un annuncio che ha immediatamente infiammato gli animi dei loro tantissimi fan. Di cosa si tratta? I due fidanzatini si alleneranno in diretta su instagram con l’aiuto di un personal trainer. A tal proposito la sorella di Belen Rodriguez ha dichiarato: “Finalmente mi allenerò…L’appuntamento è oggi alle 18.30…Faremo questo allenamento insieme…” Successivamente è intervenuto Ignazio Moser, il quale ha colto ... Leggi su lanostratv Cecilia Rodriguez prende il sole - incantevole in costume

Cecilia Rodriguez su Instagram : “Sono la moglie di Ignazio Moser”

Cecilia Rodriguez - il selfie appena sveglia infiamma il web : “Che occhi” (Di venerdì 8 maggio 2020)sui social: “Vi stupirà” Nonostante questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus in Italia,non hanno voluto far perdere le loro tracce, continuando a pubblicare foto e video su instagram praticamente ogni giorno. E giusto in queste ultime orehanno fatto unche ha immediatamente infiammato gli animi dei loro tantissimi fan. Di cosa si tratta? I due fidanzatini si alleneranno in diretta su instagram con l’aiuto di un personal trainer. A tal proposito la sorella di Belenha dichiarato: “Finalmente mi allenerò…L’appuntamento è oggi alle 18.30…Faremo questo allenamento insieme…” Successivamente è intervenuto, il quale ha colto ...

zazoomblog : Cecilia Rodriguez prende il sole incantevole in costume - #Cecilia #Rodriguez #prende - zazoomnews : Cecilia Rodriguez prende il sole incantevole in costume - #Cecilia #Rodriguez #prende - zazoomblog : Cecilia Rodriguez prende il sole incantevole in costume - #Cecilia #Rodriguez #prende - Ioyellow46 : @maria76925302 @andreaegiuliaa ma gli metti pure mi piace? non si riferisce alla cecilia rodriguez ..si riferisce… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, il selfie appena sveglia infiamma il web: “Che occhi” -