Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole il gioiello del Getafe (Di venerdì 8 maggio 2020) Calciomercato Napoli, il presidente del club spagnolo ha rivelato: "De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni per averlo". Calciomercato Napoli Il Napoli ha puntato gli occhi sui gioielli del Getafe. I partenopei sono stati accostati a Cucurella, giocatore di proprieta' del Barcellona che pero' i madrileni si apprestano a riscattare, e una parziale conferma arriva da Angel Torres, presidente del club. "De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni – rivela a 'Marca' a proposito delle societa' interessate ai suoi calciatori – Il nostro obiettivo ad oggi resta pero' quello di non vendere nessuno. E spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all'Erte (l'equivalente della nostra cassa integrazione, ndr) di ingaggiare calciatori: ci manca solo che chi ha usato l'Erte prenda un nostro giocatore ...

