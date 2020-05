Bundesliga in tv, su che canale vedere il calcio tedesco: orari, programma, streaming, palinsesto 16-18 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) La ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la nona di ritorno, si giocherà tra sabato 16 e lunedì 18 maggio. Data l’assenza delle Coppe europee, non ci saranno partite di venerdì: si partirà sabato 16 con sei delle nove gare, cinque alle 15.30 ed una alle 18.30, mentre saranno due le partite di domenica 17, una alle 15.30 ed una alle 18.00. Gran finale con il Monday Night lunedì 18 alle ore 20.30. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della ventiseiesima giornata della Bundesliga 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e Sky Go come di seguito specificato: ci sarà la diretta gol delle partite in programma sabato 16 maggio alle 15:30 e poi la diretta di tutte le altre in programma. programma Bundesliga 26ª GIORNATASabato 16 maggio, ... Leggi su oasport Bundesliga - Seifert : «Improbabile che il calcio scateni una seconda ondata di contagi»

QUANDO RIPARTE LA BUNDESLIGA?/ Si gioca già il 16 maggio - ma scoppiano le polemiche

Armanini (Onefootball) : «Dopo la Bundesliga anche la Serie A è pronta a ripartire» – ESCLUSIVA (Di venerdì 8 maggio 2020) La ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020 di, la nona di ritorno, si giocherà tra sabato 16 e lunedì 18 maggio. Data l’assenza delle Coppe europee, non ci saranno partite di venerdì: si partirà sabato 16 con sei delle nove gare, cinque alle 15.30 ed una alle 18.30, mentre saranno due le partite di domenica 17, una alle 15.30 ed una alle 18.00. Gran finale con il Monday Night lunedì 18 alle ore 20.30. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi tutte le partite della ventiseiesima giornata della2019-2020 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e Sky Go come di seguito specificato: ci sarà la diretta gol delle partite insabato 16 maggio alle 15:30 e poi la diretta di tutte le altre in26ª GIORNATASabato 16 maggio, ...

Gobbissimo1 : RT @capuanogio: ?? #Sky Deutschland ha annunciato che trasmetterà in chiaro la sua 'Diretta Gol' della #Bundesliga lasciando criptate e a pa… - simonepriamo : @BausciaCafe @ilcozzaronero @Bubu_Inter @SBertagna Non è un 'secondo me' ma un 'secondo la commissione che ha dato… - nerazzurriamo : RT @capuanogio: ?? #Sky Deutschland ha annunciato che trasmetterà in chiaro la sua 'Diretta Gol' della #Bundesliga lasciando criptate e a pa… - capuanogio : ?? #Sky Deutschland ha annunciato che trasmetterà in chiaro la sua 'Diretta Gol' della #Bundesliga lasciando criptat… - MiyakeEau : RT @_Naughty_Doctor: Comunque... il fatto che se una cosa è bella dicono: “Mammamia Che Figata” Mentre invece se fa schifo dicono: “Madonn… -