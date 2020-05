Bolsonaro provoca la OMS affermando che farà un barbecue per 30 ospiti a casa sua

hellendidonato : RT @Satiraptus: La #BBC inserisce #Salvini al fianco di #Trump e #Bolsonaro tra i leader politici diffusori di #FakeNews sul #coronavirus.… - AristarcoScann1 : RT @Satiraptus: La #BBC inserisce #Salvini al fianco di #Trump e #Bolsonaro tra i leader politici diffusori di #FakeNews sul #coronavirus.… - Ste14nia1 : RT @Satiraptus: La #BBC inserisce #Salvini al fianco di #Trump e #Bolsonaro tra i leader politici diffusori di #FakeNews sul #coronavirus.… - StatRosaNuda : RT @Satiraptus: La #BBC inserisce #Salvini al fianco di #Trump e #Bolsonaro tra i leader politici diffusori di #FakeNews sul #coronavirus.… - duecinque04 : RT @Satiraptus: La #BBC inserisce #Salvini al fianco di #Trump e #Bolsonaro tra i leader politici diffusori di #FakeNews sul #coronavirus.… -

Il coronavirus è una minaccia estrema per i popoli indigeni del Brasile, ignorati dal presidente Bolsonaro e già esposti alla deforestazione delle loro terre e agli incendi. Un appello per salvarli. L ...RIO DE JANEIRO - Sterminio, genocidio per virus, come in un passato lontano che era impensabile potesse tornare. Il grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado interviene in favore degli indios dell ...