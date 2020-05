BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE 8 MAGGIO I dati | superati 30mila morti | da ieri +243

Corriere : Coronavirus in Italia: 214.457 casi positivi e 29.684 morti. Il bollettino del 6 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio - fanpage : ULTIM'ORA - DATI PROTEZIONE CIVILE #8maggio Superati i 30mila decessi da Covid-19 in Italia - sportli26181512 : Emergenza coronavirus, il bollettino nazionale: 1327 nuovi contagi, 243 deceduti e 2747 guariti: La Protezione Civi… - Stefano32847521 : Coronavirus Italia: 217.185 casi totali, superati i 30mila morti. Bollettino dell'8 maggio | Sky TG24 ?? E fra poco… -

BOLLETTINO PROTEZIONE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BOLLETTINO PROTEZIONE