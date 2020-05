Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: "Se il Governo non ce la fa, si vota" (Di giovedì 7 maggio 2020) “Parlo per il Pd e dico che non ci presteremo mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti, dei giochi di Palazzo”. Nicola Zingaretti, intervistato da SkyTg24, mette in chiaro la posizione del Pd e parla del caso Di Matteo-Bonafede avvertendo che “alla politica dico che la priorita’ e’ capire come combattere le mafie nelle carceri e come contrastarne l’inquinamento nell’economia legale”. “Su questo - incalza il segretario dem - dobbiamo trovare insieme le soluzioni e questo non c’entra nulla con il chiacchiericcio del sistema politico in queste ore”.“Il Governo deve dialogare con le opposizioni. Se questo Governo non ce la fa vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa”, ha aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 maggio 2020) “Parlo per il Pd e dico che non ci presteremo mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti, deidi”. Nicola, intervistato da SkyTg24, mette in chiaro la posizione del Pd e parla del caso Di Matteo-Bonafede avvertendo che “alla politica dico che la priorita’ e’ capire come combattere le mafie nelle carceri e come contrastarne l’inquinamento nell’economia legale”. “Su questo - incalza il segretario dem - dobbiamo trovare insieme le soluzioni e questo non c’entra nulla con il chiacchiericcio del sistema politico in queste ore”.“Ildeve dialogare con le opposizioni. Se questonon ce la fa vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa”, ha aggiunto.

HuffPostItalia : Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: 'Se il Governo non ce la fa, si vota' - PdCepagatti : RT @HuffPostItalia: Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: 'Se il Governo non ce la fa, si vota' - pennililla : RT @HuffPostItalia: Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: 'Se il Governo non ce la fa, si vota' - IsabellaMerlo : RT @HuffPostItalia: Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: 'Se il Governo non ce la fa, si vota' - ilgrilloparlan2 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: 'Se il Governo non ce la fa, si vota' -