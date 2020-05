Xbox Series X mostra i muscoli: Assassin’s Creed Valhalla e tutti i nuovi giochi di Inside Xbox (Di giovedì 7 maggio 2020) Xbox Series X inizia a svelarsi in modo assai più concreto. Dopo aver snocciolato tutte le specifiche tecniche ufficiali e mostrato al mondo il design della sua console next-gen, ora Microsoft ha infatti deciso di far scendere in campo i veri protagonisti della prossima - e di qualsiasi altra - generazione: i videogiochi! Come promesso e ampiamente anticipato, l'appuntamento con Inside Xbox del 7 maggio 2020 ha permesso ai fedelissimi del colosso di Redmond e ai semplici curiosi di ammirare più da vicino alcuni dei titoli third party indirizzati alla prossima macchina da gioco made in USA. Il tutto grazie ad annunci in World Premiere, a trailer di progetti già noti e a spezzoni di gameplay dedicati a pezzi da 90 come il recentissimo - e attesissimo - Assassin's Creed Valhalla. L'evento digitale, in poco meno di mezz'ora, ha allora offerto un golossissimo primo ... Leggi su optimagazine Annunciato Scarlet Nexus - un action game psionico per Xbox One e ottimizzato per Xbox Series X

Second Extinction è il nuovo gioco con feroci dinosauri dei creatori di Just Cause in arrivo su Xbox Series X

