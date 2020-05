Uno dei membri dello staff di Trump è positivo al coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) A dare la notizia è la CNN. Scatta l’allarme per il presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un membro della Marina degli Stati Uniti che fa parte dello staff personale e più prossimo di Donald Trump. La preoccupazione per la possibile esposizione del leader al coronavirus ora è alta, come riportato sul sito della celebre emittente televisiva statunitense. Una fonte alla CNN ha detto che Trump «era sconvolto quando è stato informato che l’uomo era risultato positivo». LEGGI ANCHE >>> Vittime raddoppiate in 24 ore, Trump pronto a perdere più vite pur di «riaprire presto l’America» L’uomo vive a stretto contatto con il presidente e la sua famiglia La persona risultata positiva è un valet, ovvero un membro dell’élite militare dedita all’assistenza del presidente ... Leggi su giornalettismo Caso Bruno Fernandes-Sampdoria : «Pretesa legittima dei doriani»

Bruno Baronti - un tragico destino da vittima dei nazifascisti

Un asteroide ha rischiato di colpire la Terra : uno dei passaggi più ravvicinati di sempre - è passato più vicino rispetto a molti satelliti (Di giovedì 7 maggio 2020) A dare la notizia è la CNN. Scatta l’allarme per il presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un membro della Marina degli Stati Uniti che fa partepersonale e più prossimo di Donald. La preoccupazione per la possibile esposizione del leader alora è alta, come riportato sul sito della celebre emittente televisiva statunitense. Una fonte alla CNN ha detto che«era sconvolto quando è stato informato che l’uomo era risultato». LEGGI ANCHE >>> Vittime raddoppiate in 24 ore,pronto a perdere più vite pur di «riaprire presto l’America» L’uomo vive a stretto contatto con il presidente e la sua famiglia La persona risultata positiva è un valet, ovvero un membro dell’élite militare dedita all’assistenza del presidente ...

davidealgebris : Liberare ben 376 Boss Mafiosi non era facile. Ma Bonafede e i M5S ci sono riusciti. Come uno dei primi provvedime… - lucianonobili : Chi è contro la #regolarizzazione dei migranti proposta da @TeresaBellanova difende uno status quo di mafie, sfrutt… - luigidimaio : Mettiamo al primo posto sempre l’interesse nazionale. La nostra collocazione geopolitica nulla ha a che fare con gl… - MicheleTamburr9 : RT @Scalalexandra: #La7 ha cancellato il video di Gaetano Pedulla' (dove criticava Giletti). Uno dei pochi veri giornalisti rimasti, che s… - KamasDg : @piercrilu @Gioviall È uno dei pochissimi casi, per me, in cui è consentito usare dell'indifferenza?? -