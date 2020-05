Tra Cina e Stati Uniti riparte il dialogo?

(Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre sui media continua a tener banco il feroce scontro trasulle origini del Covid-19, dietro le quinte le due superpotenze sono pronte a riprendere ilsul famoso accordo commerciale interrotto lo scorso gennaio. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, i negoziatori cinesi e americani avranno una conversazione telefonica non più tardi della prossima settimana. La chiamata coinvolgerà tanto il vicepremier cinese Liu He quanto il rappresentante commerciale Usa Robert Lighthizer. Il colloquio riguarderà i progressi nell’attuazione dell’accordo commerciale relativo alla Fase uno, dopo che il presidente degli, Donald Trump, ha paventato nei giorni scorso l’imposizione di nuovi dazi nei confronti di Pechino, sullo sfondo delle tensioni legate alla pandemia di coronavirus. Ricordiamo che, in precedenza, ...

ilfoglio_it : Tra un atlantismo ammaccato (Trump), un antiatlantismo minaccioso (Cina) e antieuropeisti nel pallone (Uk e Salvini… - Corriere : Mascherine «false» dalla Cina, ecco il contratto da 30 milioni tra il governo e Irene P... - pelizza_simone : La Cina tra “cigni neri” e “rinoceronti grigi” - francoliver2 : RT @evavola: Hotel sul Garda , che vivono di turismo straniero, distrutti dal #viruscinese ,ora vedono proprio la #Cina tra i principali ac… - Robertamessin14 : @Corriere In Cina tutti sanissimi dopo 2 mesi di lockdown misteri cinesi tra Wet market dell orrore , bile d orso ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Cina

Formiche.net

Ed è in buona compagnia, con Trump e Bolsonaro. Il leader della Lega si è guadagnato una menzione particolare in primis per la notizia del virus “nato in un laboratorio cinese”, per giorni al centro d ...VERONA - Coronavirus, Veneto chiama Cina. Su invito dell'ospedale universitario di Verona quattro esperti del Terzo Ospedale Universitario di Pechino si sono collegati con 18 esperti dell'ospedale uni ...