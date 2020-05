Torino, 18 enne in carcere per aver ucciso il padre violento. Azzolina: “Farà la maturità: un titolo di studio per guardare al futuro” (Di giovedì 7 maggio 2020) Lo aveva chiesto il preside della sua scuola, e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha acconsentito: il 18enne in carcere per aver ucciso il padre violento a Collegno (Torino), potrà diplomarsi a giugno. “Era a un passo dall’Esame di Stato. E lo farà”, ha assicurato la ministra su Facebook. L’esame non cancellerà la tragedia, ho sottolineato Azzolina, “ma quel titolo di studio sarà importante per lui, per ripartire, per guardare al futuro. E spero possa proseguire, iscrivendosi all’Università. Ritrovando, nel frattempo, la sua strada, la sua serenità. Lo studio ci fornisce i mattoni su cui si costruisce il futuro“. La sera del 30 aprile il 18enne, incensurato, è intervenuto per difendere la madre aggredita dal padre ubriaco, un operaio di 52 anni. Con quattro diversi coltelli da ... Leggi su ilfattoquotidiano Torino - preside chiede che il 18enne in carcere per aver ucciso il padre violento possa fare la maturità a distanza. Si attiva il ministero

Dai domiciliari al carcere - nascondeva 2 pistole sotto la sella del motorino : in manette 35enne

Torino - 19enne uccide il padre con 20 coltellate : voleva difendere la madre (Di giovedì 7 maggio 2020) Lo aveva chiesto il preside della sua scuola, e la ministra dell’Istruzione Luciaha acconsentito: il 18inperila Collegno (), potrà diplomarsi a giugno. “Era a un passo dall’Esame di Stato. E lo farà”, ha assicurato la ministra su Facebook. L’esame non cancellerà la tragedia, ho sottolineato, “ma quel titolo di studio sarà importante per lui, per ripartire, per guardare al futuro. E spero possa proseguire, iscrivendosi all’Università. Ritrovando, nel frattempo, la sua strada, la sua serenità. Lo studio ci fornisce i mattoni su cui si costruisce il futuro“. La sera del 30 aprile il 18, incensurato, è intervenuto per difendere la madre aggredita dalubriaco, un operaio di 52 anni. Con quattro diversi coltelli da ...

fattoquotidiano : Torino, 18 enne in carcere per aver ucciso il padre violento. Azzolina: “Farà la maturità: un titolo di studio per… - CheSuccedeOggi : RT @ultimenotizie: Tre giovani italiani, un 18 enne di Torino, un 23 enne di Lesmo e un 25 enne di Brugherio, sono stati arrestati dalla Po… - diavolettoooo : @vale_enne Stanno già al parco del Valentino a Torino a baciarsi - FigliContesi : RT @MaximTheatino: 97 NOVANTASETTE Quale colore di codice a questa donna?? @gbongiorno66 @AlfonsoBonafede @CarlaM5s @GiuseppeConteIT #inqua… - Falso_Nueve_IT : @chefoss Secondo me il centro di Torino è più bello di quello di Milano, poi però ovviamente Milano è enne volte pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino enne Torino, 18 enne in carcere per aver ucciso il padre violento. Azzolina: “Farà la maturità: un titolo… Il Fatto Quotidiano Quindici arresti per droga nel Nord Italia: in carcere anche un 39enne di Poggio Rusco

Maxi-operazione dei Carabinieri di Legnano per smantellare l'organizzazione criminale formata da italiani e stranieri che gestiva una fetta di mercato della cocaina in più province. Sequestrati 15mila ...

Denunciato 26 enne napoletano per truffa e indebito utilizzo di carte di credito

Carabinieri della Stazione di Caposele hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 26enne di Napoli, ritenuto responsabile di truffa nonché indebito utilizzo e falsificazione di carte di ...

Maxi-operazione dei Carabinieri di Legnano per smantellare l'organizzazione criminale formata da italiani e stranieri che gestiva una fetta di mercato della cocaina in più province. Sequestrati 15mila ...Carabinieri della Stazione di Caposele hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 26enne di Napoli, ritenuto responsabile di truffa nonché indebito utilizzo e falsificazione di carte di ...