Ricercatore cinese ucciso a Pittsburgh, stava per fare scoperte sul COVID-19: la polizia esclude correlazioni (Di giovedì 7 maggio 2020) La notizia del Ricercatore cinese ucciso a Pittsburgh e delle sue probabili scoperte sul COVID-19 avrebbe già una non-meglio-specificata soluzione secondo i condivisori compulsivi che, ovviamente, attribuiscono a qualche diabolico mandante la sua morte. Prendiamo esempio da un post in continua condivisione su Facebook: L’utente scrive: ucciso prima che scoprisse… vero? Che mondo da schifo… Fate i finti perbenisti come sempre! Vergogna. Per loro le vite umane non valgono niente! Far finta di avere a cuore una morte è la strategia per cercare il like e l’interazione, ma anche in questo caso ci ritroviamo a leggere un linguaggio decisamente monco: scoprire cosa? Loro chi? La morte del Ricercatore cinese a Pittsburgh Bing Liu è stato trovato senza vita sabato 2 maggio 2020 a Pittsburgh (Agi). L’uomo, 37 anni, aveva ... Leggi su bufale Bing Liu - il ricercatore cinese che studiava il covid-19 - è stato ucciso per ragioni sentimentali

