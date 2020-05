Quando riaprono le chiese per la messa: ecco la data. L’accordo (Di giovedì 7 maggio 2020) Quando riaprono le chiese per la messa: ecco la data. L’accordo Ricomposto lo strappo tra la Cei ed il governo. Le messe si potranno celebrare a partire dal 18 maggio. Ricordiamo le parole nette della Conferenza Episcopale Italiana all’indirizzo del governo dopo l’annuncio del DPCM del 26 aprile 2020 con l’ufficializzazione dello stop alle messe sino a successiva comunicazione. Segui Termometro Politico su Google News Quando riaprono le chiese, la comunicazione di Conte Una mossa a suo tempo ampiamente criticata da parte dei vescovi: “viene meno il più ampio esercizio della libertà di culto”. Questa volta lannuncio dell’accordo è stato fatto direttamente dal governo con una nota ufficiale con la quale si è data notizia del Protocollo tra Cei e Governo italiano che permetterà la ripresa delle ... Leggi su termometropolitico Quando riaprono bar e ristoranti? Ipotesi anticipo al 18 maggio! Tutti gli scenari tra distanziamento e mascherine

Quando riaprono i barbieri e parrucchieri? Ipotesi 18 maggio in alcune regioni. Aperti 7 giorni su 7?

Quando riaprono le palestre : data e possibile calendario per regione (Di giovedì 7 maggio 2020)leper lala. L’accordo Ricomposto lo strappo tra la Cei ed il governo. Le messe si potranno celebrare a partire dal 18 maggio. Ricordiamo le parole nette della Conferenza Episcopale Italiana all’indirizzo del governo dopo l’annuncio del DPCM del 26 aprile 2020 con l’ufficializzazione dello stop alle messe sino a successiva comunicazione. Segui Termometro Politico su Google Newsle, la comunicazione di Conte Una mossa a suo tempo ampiamente criticata da parte dei vescovi: “viene meno il più ampio esercizio della libertà di culto”. Questa volta lannuncio dell’accordo è stato fatto direttamente dal governo con una nota ufficiale con la quale si ènotizia del Protocollo tra Cei e Governo italiano che permetterà la ripresa delle ...

Daniela15569468 : quando riaprono - cranfan84 : Ma quando riaprono i parrucchieri? - LuisaPistini : RT @RonaldL82181810: @Agenzia_Ansa riaprono i calcio per fare contenta sky ma restiamo con l'autocertificazione, chiusi nelle regioni a far… - RonaldL82181810 : @Agenzia_Ansa riaprono i calcio per fare contenta sky ma restiamo con l'autocertificazione, chiusi nelle regioni a… - ninaoraloso : RT @IDirettore2: Io quando ho saputo che probabilmente i parrucchieri da me riaprono il 18... #Fase2 #parrucchieri -