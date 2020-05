Ponte Genova, i primi passi sul nuovo viadotto: ecco com’è l’opera realizzata in meno di 2 anni (Di giovedì 7 maggio 2020) I primi passi sul nuovo Ponte di Genova, dopo il crollo del Morandi dell’agosto 2018. L’infrastruttura è stata realizzata in meno di 2 anni e sarà inaugurata per l’estate. La scorsa settimana è stata celebrata la messa in quota dell’ultima campata alla presenza del premier Giuseppe Conte, del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli. L'articolo Ponte Genova, i primi passi sul nuovo viadotto: ecco com’è l’opera realizzata in meno di 2 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Nardella : procedura per Ponte genova da estendere anche agli stadi

Il nuovo ambasciatore d’Israele a Genova sul luogo della ricostruzione del Ponte Morandi

Nuovo ponte di Genova - Elisabetta Casellati in visita al cantiere : «Ridisegnare un’Italia nuova» (Di giovedì 7 maggio 2020) Isuldi, dopo il crollo del Morandi dell’agosto 2018. L’infrastruttura è stataindi 2 anni e sarà inaugurata per l’estate. La scorsa settimana è stata celebrata la messa in quota dell’ultima campata alla presenza del premier Giuseppe Conte, del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli. L'articolo, isulcom’è l’operaindi 2 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : I primi passi sul nuovo ponte di Genova: il video di un operaio - GiovanniToti : In un momento di grande difficoltà, da #Genova è arrivato un segnale di forza e di speranza. Il nuovo ponte è davve… - GassmanGassmann : Ascoltato le parole dell’architetto Renzo Piano,a commento della ormai prossima conclusione del nuovo ponte a Genov… - ilfattovideo : Ponte Genova, i primi passi sul nuovo viadotto: ecco com’è l’opera realizzata in meno di 2 anni - FrailAnemone15 : RT @Miss_S_Fletcher: Sempre secondo la mia inutile opinione per il nuovo ponte di #Genova eviterei con cura cerimonie e inaugurazioni festo… -