PlayStation Network down: utenti di tutto il mondo senza giochi (Di giovedì 7 maggio 2020) È una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo, ma sembra che PlayStation Network abbia riscontrato dei problemi imprevisti. Secondo down Detector, i problemi sono iniziati intorno alle 12,13 del 6 maggio 2020 e hanno interessato gli utenti di tutto il mondo. Mentre il motivo dell’interruzione non è chiaro, tra coloro che hanno segnalato problemi. Il 70% ha segnalato problemi con l’iscrizione, il 17% con il gameplay e l’11% con i social. PlayStation Network problemi: cosa è successo, perché non funziona, i motivi dei rallentamenti Diversi utenti frustrati si sono spostati su Twitter per discutere l’interruzione. Un utente ha twittato: “La rete PlayStation è inattiva? O è solo la mia console buggy?” Un altro ha aggiunto: “La rete non funziona senza aggiornamenti dalla manutenzione della ... Leggi su italiasera Problemi Playstation Network e Call of Duty Warzone del 6 maggio - criticità in combo?

Apprendiamo dai colleghi del sito PlayStation Universe che in questo momento gli utenti in Regno Unito stanno segnalando, dalle ore 12 locali in poi, alcuni malfunzionamenti nell’accesso a PlayStation ...

Dalle ore 11:00 del 6 maggio 2020 il PlayStation Network non funziona e gli utenti non riescono a giocare. Ecco cosa sta accadendo Mattinata complicata per gli utenti della PS4: dalle ore 11:00 del 6 ...

