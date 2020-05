Per Salvini la «competizione interna alla Lega è già vinta» e Zaia è una «pedina fondamentale» (Di giovedì 7 maggio 2020) Matteo Salvini è stato ospite virtuale a L’Aria Che Tira oggi, rispondendo a una domanda relativa a quanto detto dal Financial Times. Giusto due giorni fa, il celebre giornale ha analizzato la situazione politica della Lega, affermando che Zaia sarebbe l’astro nascente del partito, capace di offuscare la luce di Salvini, che ormai sarebbe una stella in caduta dopo quanto fatto durante l’emergenza coronavirus. Il leader del Carroccio sorride e risponde alla domanda precisa di Myrta Merlino: «Vogliono farla litigare con Zaia?». LEGGI ANCHE >>> Maroni ‘scalza’ Salvini: «Vedrei bene Zaia alla guida del centrodestra, ma anche come futuro premier» «La competizione interna alla Lega per me è una competizione già vinta» «Zaia io lo sento tutti i giorni, come tanti nostri sindaci e ... Leggi su giornalettismo Sondaggi : perché Salvini è in calo

