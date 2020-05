(Di giovedì 7 maggio 2020) Un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni dialle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più iva. È l’intesa che, a quanto si apprende, sarà siglata nelle prossime ore tra il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l’Associazione Distributori di Farmaci (Adf). Secondo l’accordo, i farmacisti pagherebbero a 38-40 centesimi leall’ingrosso, con un guadagno di circa 10 centesimi alla vendita per ognuna, raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all’ emergenza.Un, una tregua, su un nodo delicatissimo. Le‘di Stato’ - quelle garantite al prezzo calmierato di 50 centesimi più iva - sono ancora introvabili. A confermare la carenza nei negozi - oltre alle segnalazioni di associazioni, cittadini e delle stesse farmacie - era stata ...

Rossana7336 : RT @TwittGiorgio: Patto sulle mascherine - TwittGiorgio : Patto sulle mascherine - HuffPostItalia : Patto sulle mascherine - fisco24_info : Petrolio, Russia e Usa tagliano quanto i sauditi: Il patto del G20 si traduce in realtà. I tagli della produzione d… - __lo_ste__ : porcate sulle mascherine, porcate sui bonus, porcate sulle nostre vite. il patto sociale fatevelo da soli, maledetti. -

Ultime Notizie dalla rete : Patto sulle

Un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più iva. È l’intesa che, a quanto si apprende, sarà siglata nelle ...TREVISO «Non chiamatelo bonus. Questo è un superbonus che va oltre ogni limite precedente. Per far ripartire l’edilizia green abbiamo previsto crediti di imposta che arrivano al 110% e che potranno in ...