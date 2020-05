Meteo LECCE | bel tempo e torna un po' di CALDO

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ilsuvedrà sole prevalente venerdì, mentre qualche nube innocua transiterà nel weekend quando le temperature saliranno con venti che si disporranno meridionali. Venerdì 8: sereno, ventoso. Temperatura da 14°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 15 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 9: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Domenica 10: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 14°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 15 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Lunedì 11: poco nuvoloso, ...