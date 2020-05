Manchester City | Rodri | come sta andando la prima stagione dello spagnolo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 maggio 2020)è un giocatore su cui ildi Guardiola punta molto. Lotocca tantissimi palloniè stato l’acquisto principale delnel corso di questa. Etichettato in Spagnal’erede di Busquets, aveva fatto benissimo con l’Atletico del Cholo. Tant’è che Pep lo ha voluto con insistenza. Finora la sua annata è stata altalenante: giocatevertice basso con Guardiola non è semplice in fase difensiva, bisogna sempre accorciare con i tempi giusti per avere una riconquista efficace. In questa, ilha invece molto sofferto nelle transizioni difensive, con gli avversari che hanno segnato parecchio in ripartenza. In fase di possesso, però,si è rivelato fin da subito una fonte importante bel palleggio degli inglesi. Si tratta infatti del ...