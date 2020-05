Luoghi del cuore Fai, appello Gesesa per l’Abbazia di San Lupulo e Zosimo (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuiamo a sostenere il recupero dell’Abbazia medievale dei Santi Lupulo e Zosimo, situata nell’antico e suggestivo quartiere Triggio della città di Benevento, sostenendone la candidatura alla 10^ edizione del censimento “I Luoghi del cuore” promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020, invitando tutti i cittadini a votare il luogo in modalità online (attraverso il proprio account facebook o tramite email), semplicemente accedendo a questo link: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-Luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=Abbazia%20di%20San%20Lupulo%20e%20Zosimo. La partecipazione è assolutamente gratuita. Nella settimana in cui ... Leggi su anteprima24 Ladispoli - nuova ordinanza sul consumo di alcol nei luoghi pubblici e un messaggio diretto del Sindaco : «Ho chiesto alla Polizia locale di essere inflessibile»

