"I casi aumenteranno. Ancora troppi passaggi per fare un tampone" (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Angeli Il direttore scientifico dello Spallanzani: "L'errore? Svuotare la sanità sul territorio" «Un unico servizio sanitario nazionale, universalistico, che garantisca il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. No a 20 modelli diversi che aumentano le disparità anche all'interno della stessa Regione». Per Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, è questa l'unica scelta possibile a garanzia della salute dei cittadini anche in tempi di emergenza Covid-19. Vi aspettate un rialzo della curva epidemica? «Ci aspettiamo che gli italiani siano scrupolosi si attengano alle regole di prevenzione. Speriamo che l'aumento riguardi casi limitati e che le autorità sanitarie siano in grado di intervenire subito». Tra quanti ... Leggi su ilgiornale Fase 2 | la dottoressa Gismondo | “I casi aumenteranno con gli spostamenti”

Pescara. Sono 22 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore. Fanno tutti riferimento alla Asl di Pescara. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, infa ...

Fase 2, le previsioni della Asl: «Attenzione, i casi di Covid-19 torneranno ad aumentare»

«In questa fase 2, è inevitabile un allentamento della vita restrittiva. Ma attenzione: il virus continua a circolare. Pertanto, è altrettanto inevitabile un prossimo aumento dei positivi». La dottore ...

