I 7 calciatori che hanno giocato la Champions League con più club

Leggi su 90min

(Di giovedì 7 maggio 2020) Quali sono iri che nel corso della loro carrieraincon più squadre diverse? Andiamo a scoprirlo con questa speciale classifica. Emerson, 5 squadre L'ex mediano brasiliano nel corso della sua carriera ha collezionato in tutto 62 presenze inrealizzando anche 8 gol con le maglie di Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid e Milan. Purtroppo per lui però non è mai riuscito a conquistare il trofeo. Hernan Crespo, 5 squadre Anche l'ex...