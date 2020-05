Fuori dallo spogliatoio | con l' assistente | le rivelazioni che imbarazzano Nainggolan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Confessioni cheRadja, il centrocampista oggi tornato al Cagliari e famoso non solo per la sua classe, ma anche per le sue esuberanze. Confessioni di Leandro Castan, che con il Ninja giocava insieme alla Roma. Oggi gioca nel Vasco da Gama, in Brasile, e rievocando la parentesi in giallorosso, sul compagno, spiega: "Arrivò dal Cagliari e all'epoca sapevo poco di lui - così in una diretta Instagram con Goal -. Proprio nella sua prima partita però, lo vidi superare un avversario con grande classe per poi dare il via ad un'azione offensiva e li capii che era un giocatore di calibro importante”. Dunque, leun poco scomode: "È un ottimo giocatore, ma sfortunatamente ha avuto a che fare con molte polemiche. Quando era a Roma, lasciava loper fumare con un, faceva quello che gli piaceva e non gli ...