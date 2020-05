Bollo auto 2020: esenzione pagamento per reddito. Come funziona (Di giovedì 7 maggio 2020) Bollo auto 2020: esenzione pagamento per reddito. Come funziona La Regione Sicilia, nel quadro delle misure di sostegno a cittadini e imprese che hanno subito i contraccolpi economici dell’emergenza coronavirus, ha scelto di esentare dal pagamento del Bollo auto per l’anno in corso alcune categorie di veicoli. Ecco quali e cosa prevedono le altre regioni. Segui Termometro Politico su Google News Bollo auto: cosa ha previsto la Regione Sicilia? Con un emendamento presentato dal consigliere 5 Stelle Luigi Sunseri alla Legge di Stabilità per il periodo 2020-2022, approvato dal parlamentino isolano, la Regione Sicilia ha scelto di cancellare, per un anno, il Bollo auto per le seguenti categorie di veicoli: autovetture fino a 53 kW di proprietari con reddito inferiore ai 15mila euro; autovetture immatricolare prima del 2011 di proprietari con reddito ... Leggi su termometropolitico Bollo auto 2020 : domiciliazione bancaria Regione Campania - lo sconto

Bollo auto 2020 : cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento

Bollo auto noleggio 2020 : cosa cambia per il pagamento e importo (Di giovedì 7 maggio 2020)perLa Regione Sicilia, nel quadro delle misure di sostegno a cittadini e imprese che hanno subito i contraccolpi economici dell’emergenza coronavirus, ha scelto di esentare daldelper l’anno in corso alcune categorie di veicoli. Ecco quali e cosa prevedono le altre regioni. Segui Termometro Politico su Google News: cosa ha previsto la Regione Sicilia? Con un emendamento presentato dal consigliere 5 Stelle Luigi Sunseri alla Legge di Stabilità per il periodo-2022, approvato dal parlamentino isolano, la Regione Sicilia ha scelto di cancellare, per un anno, ilper le seguenti categorie di veicoli:vetture fino a 53 kW di proprietari coninferiore ai 15mila euro;vetture immatricolare prima del 2011 di proprietari con...

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo chiesto al governo date precise, impegni su mutui, affitti e bollette. Le assicurazioni, il bollo… - LuceverdeMilano : ??#Coronavirus decreto #CuraItalia ?spostamento scadenze per gli automobilisti #bollo #patenti #revisione… - GazzettaEnnese : Auto: in Sicilia cancellato bollo auto 2020 - - radio_milano : RT @LuceverdeRadio: ??#Coronavirus decreto #CuraItalia ?spostamento scadenze per gli automobilisti #bollo #patenti #revisione #foglirosa… - AutoviePress : RT @LuceverdeRadio: ??#Coronavirus decreto #CuraItalia ?spostamento scadenze per gli automobilisti #bollo #patenti #revisione #foglirosa… -