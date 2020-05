Aria condizionata e Covid-19: l'incognita dell'"effetto vento" (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Bernasconi Alcuni studi mostrano un possibile ruolo dell'Aria condizionata nella propagazione del virus. Lopalco: "Il problema non è il flusso che crea" Il caldo estivo potrebbe indebolire il virus. È dall'inizio della pandemia che circola questa ipotesi, facendo sperare che l'arrivo dell'estate possa migliorare la situazione. Ma ora, l'arrivo del caldo va di pari passo con la paura dell'eventuale ruolo dell'Aria condizionata nella diffusione del nuovo coronavirus. Lo studio al ristorante Ad ipotizzare un rischio di contagi legato all'Aria condizianata sono stati alcuni ricercatori, che hanno effettuato uno studio sui commensali di un ristorante di Guangzhou, in Cina. Lo scorso gennaio, una donna di 63 anni, positiva al Covid-19 ma ancora asintomatica, era andata al ristorante con la famiglia. Nelle settimane successive, altri 9 clienti sono risultati ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : aria condizionata e ‘fattore vento’. I virologi : “A cosa fare attenzione”

L'aria condizionata veicola il virus? Il dubbio dell'estate : è il fattore vento a dividere gli scienziati

La virologa Ilaria Capua : “L’aria condizionata può veicolare il virus” (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Bernasconi Alcuni studi mostrano un possibile ruolonella propagazione del virus. Lopalco: "Il problema non è il flusso che crea" Il caldo estivo potrebbe indebolire il virus. È dall'inizioa pandemia che circola questa ipotesi, facendo sperare che l'arrivo'estate possa migliorare la situazione. Ma ora, l'arrivo del caldo va di pari passo con la paura'eventuale ruolonella diffusione del nuovo coronavirus. Lo studio al ristorante Ad ipotizzare un rischio di contagi legato all'condizianata sono stati alcuni ricercatori, che hanno effettuato uno studio sui commensali di un ristorante di Guangzhou, in Cina. Lo scorso gennaio, una donna di 63 anni, positiva al-19 ma ancora asintomatica, era andata al ristorante con la famiglia. Nelle settimane successive, altri 9 clienti sono risultati ...

CarloCalenda : Io non riesco mai a capire se sono cose accertate o ipotesi. E siccome da qui a qualche settimana accenderemo in mo… - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capura: 'L'aria condizionata può veicolare il virus' - Adnkronos : #Capua: 'Aria condizionata può veicolare virus' - arohimehra271 : RT @AmalfiTourGuide: #BBAmalfiCoast: - karma_charly : stare in galera è meglio che stare fuori:un tetto ,un letto ,pasti caldi ,riscaldamenti ,aria condizionata , tv, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Aria condizionata L'aria condizionata veicola il virus? Il dubbio dell'estate: è il fattore vento a dividere gli scienziati Il Messaggero Salute L'aria condizionata veicola il virus? Il dubbio dell'estate: è il fattore vento a dividere gli scienziati

È dall'inizio della pandemia che gran parte delle nostre speranze sono state riposte nell'arrivo della stagione estiva. Non solo per la controversa ipotesi di un «indebolimento» del virus per il caldo ...

Fase 2 e automobile, le regole per guidare in sicurezza

A partire dal 4 maggio, inizio della Fase 2, sono aumentate le persone alla guida, impegnate a raggiungere il posto di lavoro o i propri congiunti. Per questo l’Istituto Superiore di Sanità ha stilato ...

È dall'inizio della pandemia che gran parte delle nostre speranze sono state riposte nell'arrivo della stagione estiva. Non solo per la controversa ipotesi di un «indebolimento» del virus per il caldo ...A partire dal 4 maggio, inizio della Fase 2, sono aumentate le persone alla guida, impegnate a raggiungere il posto di lavoro o i propri congiunti. Per questo l’Istituto Superiore di Sanità ha stilato ...